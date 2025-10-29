Главный тренер ЦСКА Челестини: для меня будет катастрофой, если Кисляк решит уйти

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини признался, что возможный ухода полузащитника Матвея Кисляка из московского клуба станет для него катастрофой.

«Конечно, если представить, что такое действительно случится, то для меня это станет катастрофой (улыбается). Но если Матвей действительно будет считать трансфер в Европу лучшим шагом для развития: кто я такой, чтобы уговаривать его остаться?» — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с июля 2023 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего опорника четыре гола и пять результативных передач в 20 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в € 16 млн.