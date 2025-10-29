Главный тренер ЦСКА Челестини: Акинфеев великолепен в игре ногами, просто прекрасен!

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре ногами голкипера московского клуба Игоря Акинфеева.

— Хочется поговорить об Игоре Акинфееве. При вас он выдаёт свою лучшую игру ногами за всю свою карьеру. Игорь стал играть значительно короче. Видно, что с помощью него вы выманиваете соперника в прессинг. Хотя ещё полтора года назад Акинфеев говорил, что ему лучше пнуть подальше, а там пусть разбираются. Как вы добились от него перемен?

— Я не знал о таком отношении Игоря к игре ногами. Но он понимает, что я от него требую. Акинфееву не надо рисковать. У него есть две игровые ситуации: когда на него есть давление и когда этого давления нет. И Игорь прекрасно знает, что делать в этих двух ситуациях. Когда мы выманиваем соперника на себя, мы редко делаем 10 передач, чтобы выйти из обороны. Две-три передачи – и мы уже несёмся вперёд. Поэтому Акинфеев понимает, что идея не в том, чтобы до бесконечности разыгрывать мяч у своих ворот. И да ― я не хочу, чтобы он постоянно отдавал длинные передачи, хотя иногда приходится.

Я не знаю, о чём просили Акинфеева другие тренеры, но Игорь великолепен в игре ногами. Он просто прекрасен в этом компоненте, способен отдать любую передачу. Акинфеев будто полевой игрок. Могу даже сказать, что Игорь меня удивляет в свои 35 лет.

— Вы с ним отдельно обсуждали эту игру ногами?

— Игорь — очень простой человек. С ним так легко общаться! Для него всё яснее ясного, мне не пришлось его убеждать. Мы просто обмениваемся мнениями во время тренировок. На каждом занятии происходит огромное количество обсуждений: «Мистер, а как лучше сыграть здесь? А мне вот кажется, что лучше будет так». И это касается всех. Временами это приводит к тому, что я меняю свою точку зрения.

Я помню, мы разыгрывали пас на третьего при вводе от ворот. И у нас были Обляков, Кисляк и вратарь. И Ваня мне говорит: «Мистер, будет лучше, если Кисляк будет приходить в диагональ, а я, наоборот, буду отскакивать, чтобы Мотя одним касанием мог переправить мяч дальше». Я ответил: «Давай попробуем». И так действительно оказалось эффективнее. Это же не признание слабости или хрупкости, что я меняю решение. Это состыковка идей. Команда поняла, что она может мне предлагать всё в рамках наших идей. Если же перестанем придерживаться их, тогда, игроки, берегитесь. А если возвращаться к Акинфееву, то перед матчем со «Спартаком» мы сели и посмотрели все его действия в игре с «Балтикой». Было важно ещё раз услышать друг друга, понять, где мы можем прибавить, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.