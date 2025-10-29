Силкин: дай бог, голы Захаряна продолжатся. Но для чего он поехал в «Сосьедад» — непонятно

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Для чего «Сосьедад» брал Захаряна? Для того чтобы он забивал. Дай бог, это продолжится. Но я не знаю, почему он не попадает в состав, наверное, кто-то есть посильнее. Тут всё зависит от него. Непонятно, для чего он перешёл в «Реал». Чтобы перейти в клуб посильнее — это одно, а если сидеть на лавке — другое.

Мне кажется, все его травмы и болячки от непрофессионального отношения к делу. Почему-то Шевченко и Мостовой не болели, когда переехали в Европу. Он попал в не самый титулованный клуб, но и тут у него нет места в составе», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.