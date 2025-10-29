Защитнику «Спартака» Бабичу успешно провели операцию на коленном суставе

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что защитнику команды Срджану Бабичу успешно провели операцию на коленном суставе. Ранее стало известно, что сербский футболист повредил переднюю крестообразную связку.

«Бабичу успешно провели операцию на коленном суставе. Впереди длительный срок восстановления, но Срджан готов к работе и обязательно вернётся ещё сильнее!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Фото: ФК «Спартак»

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир РПЛ. Сербский защитник покинул поле уже на 10-й минуте, его заменил камерунец Кристофер Ву. Ранее сообщалось, что в текущем календарном году Бабич больше не сыграет и вернётся на поле не ранее весенней части РПЛ.