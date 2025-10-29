Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобоа: раньше РПЛ была скучной — «Зенит» каждый год становился чемпионом

Нобоа: раньше РПЛ была скучной — «Зенит» каждый год становился чемпионом
Комментарии

Бывший футболист ряда российских клубов Кристиан Нобоа ответил на вопрос о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге. Он признался, что ожидает интересный сезон. По словам Нобоа, раньше чемпионат России был скучным, ведь титул шесть лет подряд доставался «Зениту».

«Не знаю, кто станет чемпионом в этом сезоне. Но сезон будет интересным. Сейчас много хороших команд, а не только «Зенит». Раньше было скучно, потому что каждый год питерцы становились чемпионами. Сейчас же серьёзные претензии, борьба между пятью командами», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android