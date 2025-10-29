Нобоа: раньше РПЛ была скучной — «Зенит» каждый год становился чемпионом

Бывший футболист ряда российских клубов Кристиан Нобоа ответил на вопрос о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге. Он признался, что ожидает интересный сезон. По словам Нобоа, раньше чемпионат России был скучным, ведь титул шесть лет подряд доставался «Зениту».

«Не знаю, кто станет чемпионом в этом сезоне. Но сезон будет интересным. Сейчас много хороших команд, а не только «Зенит». Раньше было скучно, потому что каждый год питерцы становились чемпионами. Сейчас же серьёзные претензии, борьба между пятью командами», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.