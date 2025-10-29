Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Бубнов предположил, в каком европейском топ-клубе мог бы играть Алексей Батраков

Бубнов предположил, в каком европейском топ-клубе мог бы играть Алексей Батраков
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, в каком европейском топ-клубе мог бы играть полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.

— «Ливерпуль»?
— Спокойно.

— «Арсенал»?
— Спокойно.

— «Сити»?
— «Сити» да, Гвардиола таких любит. Если он взял Зинченко, то… Где Зинченко и где Батраков? — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Батракову 20 лет. Он является воспитанником системы «Локомотива», в нынешнем сезоне полузащитник провёл 17 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года.

