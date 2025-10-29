«Игрок-мечта». Главный тренер ЦСКА Челестини назвал главное отличие Матвея Кисляка

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о молодом полузащитнике армейцев Матвее Кисляке.

— Больше всего хочется спросить о Кисляке. О нём сейчас говорят как о будущем и уже настоящем российского футбола. Что вас больше всего восхищает в нём?

— Его главное отличие от всех — ментальность и психология. Кисляк очень молод, но у него всё очень чётко в голове. Да, конечно, Матвей прекрасно играет в футбол, очень умный игрок. Однако не это главное.

К нам приехал диетолог — Кисляк сразу же подошёл к нему и попросил: «Работай со мной отдельно, я хочу улучшаться». В тренажёрном зале он самый активный. С массажей и восстановления он выходит последним. Я не хочу говорить о его футбольных качествах, сейчас не об этом. А вот… голова (Челестини стучит указательным пальцем по голове). В этом он действительно топ! Матвей ― потрясающий. Возможно, в техническом плане он чуть уступает тому же Облякову – он тоньше, но преимущества на поле Кисляк добивается за счёт головы, а не техники. В каждом матче он успешен, даже если конкретно для себя он проводит не самую хорошую игру. В каждой встрече он выдаёт 105% от своих возможностей. У команды мало что получалось в играх с «Сочи» и «Ростовом», однако Кисляк брал на себя, старался руководить игрой. Он играет только на благо команды. Если Матвей так продолжит — будет выдавать не 105%, а 110%. Кисляк — игрок-мечта для тренера, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.