Мостовой: «Локомотиву» повезло, что не проиграли «Акрону»
Поделиться
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между московским «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42' 1:1 Монтес – 67'
«Думал, что «Локомотив» выиграет у «Акрона», но повезло, что ещё хоть сравняли счёт по ходу матча. А могли бы ещё и проиграть. «Локомотив» — команда для верхних строчек РПЛ. У них нормальная обойма и хорошие ребята. Плюс у них есть Батраков, который забивает чуть ли не в каждой игре. Думаю, «Локомотив» продержится до конца», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Комментарии
- 29 октября 2025
-
15:40
-
15:26
-
15:25
-
15:25
-
15:10
-
15:08
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:21
-
14:20
-
14:20
-
14:13
-
14:07
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:46
-
13:42
-
13:35
-
13:35
-
13:22
-
13:20
-
13:14
-
13:10
-
12:56
-
12:51
-
12:47
-
12:45
-
12:42
-
12:38
-
12:33
-
12:30
-
12:29