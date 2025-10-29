Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Мостовой: «Локомотиву» повезло, что не проиграли «Акрону»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между московским «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

«Думал, что «Локомотив» выиграет у «Акрона», но повезло, что ещё хоть сравняли счёт по ходу матча. А могли бы ещё и проиграть. «Локомотив» — команда для верхних строчек РПЛ. У них нормальная обойма и хорошие ребята. Плюс у них есть Батраков, который забивает чуть ли не в каждой игре. Думаю, «Локомотив» продержится до конца», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

