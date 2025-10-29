Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему решил набить татуировку с Че Геварой

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил, почему решил набить татуировку с латиноамериканским революционером Че Геварой.

— Ещё немного лично о вас. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, татуировки. Сколько их у вас?

— Без понятия (смеётся). Я не считал.

— Каждая из них что-то значит?

— Да. Каждую я набиваю, когда что-то случается в жизни. Например, у меня набиты имена моих детей. У меня есть татуировка, как добро побеждает зло. Её я набил в период, когда ушёл из «Марселя», а потом вылетел в четвертьфинале Кубка УЕФА с «Хетафе» от «Баварии». Потом мне сказали, что вместо меня возьмут нового игрока, со сборной тоже было всё плохо. В общем, тогда я достиг максимального негатива. И мне пришлось перестроиться на позитив. Тогда же я решил подстричься налысо.

— Я знаю, что у вас есть татуировка с Че Геварой. Расскажите историю её появления.

— Я ― итальянец и, конечно, я много следил за итальянским футболом. И когда смотрел матчи, я очень часто за воротами видел изображения Че Гевары. Мне стало интересно ― кто это такой? Начал про него читать, изучать. На моей татуировке он изображён без военного берета. Никаких отсылок к политике. Но что меня в нём привлекает ― он всю жизнь боролся за тех, кто не имеет к нему никакого отношения, а я тоже много боролся в жизни, поэтому я решил его набить. Кстати, с этой татуировкой есть интересная история.

— Какая?

— Фотографию Че Гевары, с которой взят эскиз моей татуировки, сделал швейцарец. И мне удалось с ним встретиться. Мы сделали такой интересный репортаж. Он сфотографировал мою татуировку на тот же фотоаппарат Leica, на который он фотографировал Че Гевару. И он мне подарил оригинальную фотографию Че Гевары со своей подписью. До сих пор её храню, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.