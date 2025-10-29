Бубнов заявил, что Максим Глушенков мог бы играть в «Барселоне» и «Реале»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о крайнем нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. По мнению Бубнова, Глушенков мог бы играть в таких ведущих европейских командах, как «Барселона» и мадридский «Реал».

— Глушенков? Ларин считает, что это игрок для «Барселоны».

— Глушенков бы играл (в «Реале». — Прим. «Чемпионата»). Он бы и там, и там играл бы, — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл 14 матчей на клубном уровне, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Ранее Максим выступал за московский «Локомотив».