Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов заявил, что Максим Глушенков мог бы играть в «Барселоне» и «Реале»

Бубнов заявил, что Максим Глушенков мог бы играть в «Барселоне» и «Реале»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о крайнем нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. По мнению Бубнова, Глушенков мог бы играть в таких ведущих европейских командах, как «Барселона» и мадридский «Реал».

— Глушенков? Ларин считает, что это игрок для «Барселоны».
— Глушенков бы играл (в «Реале». — Прим. «Чемпионата»). Он бы и там, и там играл бы, — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл 14 матчей на клубном уровне, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Ранее Максим выступал за московский «Локомотив».

Материалы по теме
Бубнов предположил, в каком европейском топ-клубе мог бы играть Алексей Батраков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android