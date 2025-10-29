Скидки
Главный тренер ЦСКА Челестини подробно высказался о проблемах Мусаева и Алеррандро

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подробно высказался о проблемах центральных нападающих армейской команды – Тамерлана Мусаева и Алеррандро.

— Недавно на пресс-конференции вы сказали: «Впервые в моей карьере защитники забивают больше нападающих». Вы считаете это большой проблемой? Почему форварды не забивают?
— Без забивного нападающего сложно. Мусаев по-прежнему адаптируется к игровому стилю. Ему пока сложновато, хотя он прибавляет. Алеррандро, по сути, семь месяцев не играл. Над его состоянием нужно было поработать. Сейчас он, например, скинул килограммов 10. Парень забил гол «Зениту», потом получил травму, снова случилась просадка. Он способен забивать много голов. Им обоим нужно время. Хорошо, что другие игроки компенсировали отсутствие голов от нападающих.

— Вы уверены, что они начнут забивать?
— Да. У них есть все возможности. При этом они очень разные. Мусаев – это вопрос уверенности. Он слишком много в себе копается, сильно себя критикует. Ему надо быть позитивнее. Мы проводим с Тамерланом большую работу, говорим ему: «Следующее действие – самое важное. Не копайся в себе, отпускай. Нельзя себя съедать». Алеррандро же – вопрос набора игрового ритма, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

