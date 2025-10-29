Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини: у меня всё есть. Мне ничего не надо

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о своей мечте. Он заявил, что просыпаться каждый день и получать новый вызов — это и есть его истинная мечта.

— О чём вы мечтаете?
— У меня всё есть. Мне ничего не надо.

— Как жить без мечты?
— Мечта — она каждый день. Я встаю утром и думаю, что мне подготовил сегодняшний день? Если я проснулся, значит, мечта сбылась. Каждый день ― это вызов, челлендж. А дальше посмотрим, наступит ли следующий день. Раньше у меня была мечта иметь свой дом. Но так как я постоянно в движении, меняю клубы – постоянного места жительства не было. Помню, я был без работы и сказал жене: «А куда мы поедем? У нас дома нет! Я всю жизнь вкладывал в недвижимость, все мои дома сдаются, а мне-то жить негде!» Пришлось звонить её маме или моим родителям, чтобы попросить пожить у них (смеётся.) После этого я потерял иллюзии.

— Сейчас у вас есть дом?
— Пока так и не появился (смеётся), — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

