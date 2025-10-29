Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генич: не сомневаюсь, что место Карпина в «Динамо» не подгорает сейчас

Генич: не сомневаюсь, что место Карпина в «Динамо» не подгорает сейчас
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич считает, что работе Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо» ничего не угрожает. Руководству бело-голубых бессмысленно сейчас расставаться с тренером, считает эксперт.

«Наверное, после этой двухмесячной паузы и подготовки в марте уже можно будет что-то говорить. Но я вообще не сомневаюсь, что место Валерия Георгиевича [Карпина] не подгорает сейчас.

А если он проиграет «Рубину»? Ну проиграет, и что? Его никто не уберёт сейчас. Его просто бессмысленно сейчас убирать», — сказал Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

