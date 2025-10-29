Экс-игрок «Динамо» Черышев: у команды было мало времени на подготовку с Карпиным

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Черышев высказался об игре бело-голубых под руководством Валерия Карпина. Московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Когда приходит новый тренер, всегда есть взлёты и падения. Первое, что должны понять футболисты и тренер, — адаптация к новой философии игры. Бывает такое, что требуешь что-то от ребят, а потом адаптировался под них, и команда заиграла в совершенно другой футбол. Сейчас в «Динамо» идёт притирание. «Ростов» не просто так в том году показывал хорошую игру, результаты. Думаю, надо совместно поработать. Тем более было мало времени на подготовку. После зимней паузы «Динамо» будет играть стабильно», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.