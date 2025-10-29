Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Винисиус извинился за свою реакцию на замену в «эль класико»

Винисиус извинился за свою реакцию на замену в «эль класико»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор извинился за свою реакцию на замену в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1). Бразильца заменили на 72-й минуте встречи.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми мадридцами за мою реакцию на замену в «эль класико». Так же, как я уже сделал это лично во время сегодняшней тренировки, я хочу ещё раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть побеждает из-за того, что я всегда хочу выигрывать и помогать своей команде.

Мой соревновательный характер проистекает из любви, которую я испытываю к этому клубу и ко всему, за что он выступает. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо «Реала», как я это делал с первого дня в клубе», — написал Винисиус в социальных сетях.

