Винисиус извинился за свою реакцию на замену в «эль класико»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор извинился за свою реакцию на замену в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1). Бразильца заменили на 72-й минуте встречи.

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми мадридцами за мою реакцию на замену в «эль класико». Так же, как я уже сделал это лично во время сегодняшней тренировки, я хочу ещё раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть побеждает из-за того, что я всегда хочу выигрывать и помогать своей команде.

Мой соревновательный характер проистекает из любви, которую я испытываю к этому клубу и ко всему, за что он выступает. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо «Реала», как я это делал с первого дня в клубе», — написал Винисиус в социальных сетях.