Главная Футбол Новости

Александр Бубнов поставил оценки игрокам «Зенита» за матч с «Динамо»

Александр Бубнов поставил оценки игрокам «Зенита» за матч с «Динамо»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов выставил оценки игрокам «Зенита» по итогам центрального матча 13-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Встреча прошла 26 октября. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Победу со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

Фото: «Коммент.Шоу»

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре сине-бело-голубые 1 ноября примут на своём поле «Локомотив», динамовцы в тот же день сыграют в гостях с «Рубином».

