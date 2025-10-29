Александр Бубнов поставил оценки игрокам «Зенита» за матч с «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выставил оценки игрокам «Зенита» по итогам центрального матча 13-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Встреча прошла 26 октября. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Победу со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые.

Фото: «Коммент.Шоу»

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре сине-бело-голубые 1 ноября примут на своём поле «Локомотив», динамовцы в тот же день сыграют в гостях с «Рубином».