«Оренбург» другой». Григорян — о работе Ахметзянова

Известный российский тренер Александр Григорян высказался об игре «Оренбурга» под руководством нового главного тренера Ильдара Ахметзянова.

«Оренбург» другой. И несмотря на то, что я с уважением отношусь к работе Владимира Слишковича… Вот так вот мгновенно поменяв формацию, очень серьёзно переформатировав состав, посмотрите, с какой лёгкостью играет «Оренбург», а это уже качество тренера. Я тоже вот обращал внимание, вот есть тренер, который приходит, и сразу как-то раскрепощается команда, влияние его личности.

Спокойный он, уверенный в себе, притом ведь он же очень эмоциональный, он же зажигалка, он там в раздевалке зажигалка, в работе на поле, в тренировочном [процессе] он зажигалка. Мне кажется, что Ахметзянов — очень непростой парень, поэтому неудачную игру «Спартака» надо рассматривать в контексте того, что «Оренбург» реально другой», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».