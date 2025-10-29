Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» другой». Григорян — о работе Ахметзянова

«Оренбург» другой». Григорян — о работе Ахметзянова
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Александр Григорян высказался об игре «Оренбурга» под руководством нового главного тренера Ильдара Ахметзянова.

«Оренбург» другой. И несмотря на то, что я с уважением отношусь к работе Владимира Слишковича… Вот так вот мгновенно поменяв формацию, очень серьёзно переформатировав состав, посмотрите, с какой лёгкостью играет «Оренбург», а это уже качество тренера. Я тоже вот обращал внимание, вот есть тренер, который приходит, и сразу как-то раскрепощается команда, влияние его личности.

Спокойный он, уверенный в себе, притом ведь он же очень эмоциональный, он же зажигалка, он там в раздевалке зажигалка, в работе на поле, в тренировочном [процессе] он зажигалка. Мне кажется, что Ахметзянов — очень непростой парень, поэтому неудачную игру «Спартака» надо рассматривать в контексте того, что «Оренбург» реально другой», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«И это наш российский тренер». Григорян оценил тактику «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android