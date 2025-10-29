Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов — о тактике «Динамо»: против «Зенита» такие дела не пройдут

Бубнов — о тактике «Динамо»: против «Зенита» такие дела не пройдут
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал тактические действия главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Понимаешь, в чём дело? Он трёх центральных [защитников] ставит, плюс у него ещё Глебов может центрального играть, в «Ростове» играл. У него четыре центральных защитника! Он хотел закрыть сзади и большими силами атаковать! Но не получится, против «Зенита» такие дела не пройдут.

Ты в атаке ничего не сделаешь, да и сзади тебя порвут. Потому что там уровень мастерства совершенно другой», — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Фото
Александр Бубнов поставил оценки игрокам «Зенита» за матч с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android