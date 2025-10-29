Бубнов — о тактике «Динамо»: против «Зенита» такие дела не пройдут

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал тактические действия главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Понимаешь, в чём дело? Он трёх центральных [защитников] ставит, плюс у него ещё Глебов может центрального играть, в «Ростове» играл. У него четыре центральных защитника! Он хотел закрыть сзади и большими силами атаковать! Но не получится, против «Зенита» такие дела не пройдут.

Ты в атаке ничего не сделаешь, да и сзади тебя порвут. Потому что там уровень мастерства совершенно другой», — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».