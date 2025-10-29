Скидки
«Как собаки бегают». Александр Бубнов — об игроках «Балтики»

«Как собаки бегают». Александр Бубнов — об игроках «Балтики»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался о стиле игры калининградской «Балтики». После 13 туров Мир РПЛ «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

— Я тебе другое скажу. Сейчас «Балтику» дай другому тренеру, и она в тысячу раз лучше играть будет. Она в футбол будет играть.

— В смысле? Она на первом месте будет?
— Сейчас они в антифутбол играют. И этот футбол невозможно смотреть. С другим тренером эти игроки будут играть в другой футбол, понимаешь? У них там неплохие игроки, уровень мастерства есть, чтобы в более качественный футбол играть, а они бегают как собаки. Как собаки бегают, понимаешь? И всё, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

