Булыкин: самое главное для Захаряна — показать себя в Ла Лиге и почувствовать уверенность

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Могу сказать, что нужно продолжать выходить, играть и зарекомендовать себя. А то Захарян всего сыграл по времени меньше двух игр, поэтому ему нужно набирать форму и ждать момента, когда ему доверят место в составе, как это было в кубковом матче. Нужно было показать себя.

Понятное дело, что это был кубковый матч и несильный соперник. Нужно себя показывать и проявлять в Ла Лиге. Правда, Захарян мало выходит в чемпионате Испании, но время у него ещё есть. Самое главное — показать себя в Ла Лиге и почувствовать уверенность. Потому что там происходит всё самое главное», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.