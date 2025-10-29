Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: самое главное для Захаряна — показать себя в Ла Лиге и почувствовать уверенность

Булыкин: самое главное для Захаряна — показать себя в Ла Лиге и почувствовать уверенность
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Могу сказать, что нужно продолжать выходить, играть и зарекомендовать себя. А то Захарян всего сыграл по времени меньше двух игр, поэтому ему нужно набирать форму и ждать момента, когда ему доверят место в составе, как это было в кубковом матче. Нужно было показать себя.

Понятное дело, что это был кубковый матч и несильный соперник. Нужно себя показывать и проявлять в Ла Лиге. Правда, Захарян мало выходит в чемпионате Испании, но время у него ещё есть. Самое главное — показать себя в Ла Лиге и почувствовать уверенность. Потому что там происходит всё самое главное», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Захарян забил впервые за восемь месяцев! И помог «Сосьедаду» пройти дальше в Кубке
Захарян забил впервые за восемь месяцев! И помог «Сосьедаду» пройти дальше в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android