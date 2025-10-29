Игорь Семшов — об Александре Соболеве: чем он заслужил место на поле?

Бывший российский футболист Игорь Семшов считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев не заслуживал выйти на поле в центральном матче 13-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:1). Форвард в итоге не принял участия в этой игре, оставшись на скамейке запасных.

«Соболев не вышел даже на замену, и всё по делу. Что такого он сделал в предыдущих нескольких матчах и чем заслужил место на поле? «Зенит» — команда, где надо своё выгрызать на тренировках, нельзя расслабляться. А здесь статистика в РПЛ — 11 встреч, три гола. Этого мало для центрфорварда.

Нет никаких вопросов к Семаку по этому решению. Когда на скамейке два центрфорварда, а в атаке выходит непрофильный игрок, это вопрос к форме нападающих», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».