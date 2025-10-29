Скидки
Главная Футбол Новости

Григорян высказал мнение, в чём Талалаев превосходит всех тренеров в России

Григорян высказал мнение, в чём Талалаев превосходит всех тренеров в России
Комментарии

Известный отечественный специалист Александр Григорян объяснил, в каком компоненте главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев опережает других отечественных специалистов. Он выделил функциональную готовность игроков и их умение вести единоборства.

«В чём он хорош, конечно, это, на мой взгляд, всех тренеров в России он опережает в функциональной готовности и в умении навязать единоборства. То, что мы видим, допустим, у «Балтики» во время матча… Поверьте мне, я видел его тренировки: в тренировках намного всё жёстче, ещё на более высоких скоростях», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам 13 туров «Балтика» идёт на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

