19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Генич ответил, какой вратарь заслужил сыграть в ноябре за сборную России, кроме Сафонова

Известный футбольный комментатор Константин Генич ответил, какой вратарь, помимо Матвея Сафонова, заслуживает сыграть за сборную России в ноябрьских матчах с Перу и Чили. Первая игра пройдёт в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Вторая встреча состоится в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.

— Кто второй заслуживает матч? Вот, предположим, один играет Сафонов, кто второй должен сыграть?
— Агкацев. Бориско? Бориско играть не будет. С Чили и Перу не будет играть Бориско. Я думаю, что Кафанов их вызывает, чтобы познакомиться.

— Зачем вызывать тогда Максименко? Он с ним знаком.
— Но он считает Максименко одним из лучших вратарей. Ты интервью Кафанова читаешь? Он сказал, что готовый вратарь для того, чтобы играть за рубежом, — это Александр Максименко, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

