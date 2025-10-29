Александр Бубнов назвал главного конкурента «Краснодара» в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что главным конкурентом «Краснодара» в Мир РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». По состоянию на сегодняшний день «быки» лидируют в чемпионате России, набрав 29 очков. Сине-бело-голубые (26) — четвёртые.

— Скажите, мы по-прежнему считаем, что главный конкурент «Краснодара» — «Зенит»?

— Да.

— Не ЦСКА, не «Локомотив»?

— Да. «Зенит». Ты понимаешь, в чём дело… Надо смотреть потенциал и возможности. Финансовые. У «Зенита» очень высокий потенциал, как и у «Краснодара». И финансовые возможности тоже неплохие, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».