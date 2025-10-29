Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов назвал главного конкурента «Краснодара» в РПЛ

Александр Бубнов назвал главного конкурента «Краснодара» в РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что главным конкурентом «Краснодара» в Мир РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». По состоянию на сегодняшний день «быки» лидируют в чемпионате России, набрав 29 очков. Сине-бело-голубые (26) — четвёртые.

— Скажите, мы по-прежнему считаем, что главный конкурент «Краснодара» — «Зенит»?
— Да.

— Не ЦСКА, не «Локомотив»?
— Да. «Зенит». Ты понимаешь, в чём дело… Надо смотреть потенциал и возможности. Финансовые. У «Зенита» очень высокий потенциал, как и у «Краснодара». И финансовые возможности тоже неплохие, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Как собаки бегают». Александр Бубнов — об игроках «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android