Павел Мамаев сравнил Матвея Кисляка с Джудом Беллингемом

Бывший российский футболист Павел Мамаев сравнил полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка с хавбеком мадридского «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом.

«Когда я смотрю на игру Кисляка, у меня складывается ощущение, что его потенциал выше, чем у остальных сверстников. Его потенциал очень-очень высокий. На сегодняшний день это самый талантливый российский футболист. Он сейчас ещё чуть-чуть мясом обрастёт, наберётся опыта, наглости. По потенциалу, характеру, пониманию игры я бы сейчас сравнил его с Беллингемом. Он играет больше в атаку, более атакующий игрок, но в плане разносторонности и понимания игры… Беллингем в мире сейчас, наверное, мой самый любимый игрок: он играет в атаке, но то там в подкате, то там в подкате.

И вот Кисляка могу сравнить. На сегодняшний день выглядит для многих смешно это сравнение, однако именно по таланту… Наверное, Кисляк для меня сейчас номер один. У него футбольный интеллект. Его ставь на любую позицию: например, правого защитника – будет играть. А поставь вингером – там будет играть, поверь мне», — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.