Юрий Сёмин оценил кандидатуру Марцела Лички на пост главного тренера «Спартака»

Комментарии

Известный российский специалист Юрий Сёмин оценил кандидатуру Марцела Лички на пост главного тренера московского «Спартака». Ранее появилась информация, что красно-белые провели переговоры с Личкой.

«Марцел неплохо себя проявил в РПЛ. У него есть определённый стиль игры и понимание. Однако сложно сказать, как это будет работать в «Спартаке». По крайней мере, у него есть идея.

Все видели, что в «Динамо» в обороне у Лички были большие проблемы, но команда неплохо играла в атаку. Вполне возможно, что Личка поставит оборону в «Спартаке». Предугадать сложно. Наверное, руководители чем-то руководствуются при выборе тренера», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

