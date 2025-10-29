«Рома» победила «Парму» в матче 9-го тура Серии А

Завершён матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Парма». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «джаллоросси». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступил Валерио Креццини (Италия).

Марио Эрмосо на 63-й минуте вывел римлян вперёд, Артём Довбик на 81-й минуте удвоил преимущество команды. Алессандро Чиркати на 87-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Рома» с 21 очком располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Парма» с семью очками находится на 15-й строчке.

В следующем туре «джаллоросси» 2 ноября сыграют в гостях с «Миланом», «джалоблу» в тот же день примут на своём поле «Болонью».