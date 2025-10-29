Скидки
Главная Футбол Новости

Рома — Парма, результат матча 29 октября 2025, счёт 2:1, 9-й тур чемпионата Италии 2025/2026

«Рома» победила «Парму» в матче 9-го тура Серии А
Комментарии

Завершён матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Парма». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «джаллоросси». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступил Валерио Креццини (Италия).

Италия — Серия А . 9-й тур
29 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Парма
Парма
1:0 Эрмосо – 63'     2:0 Довбик – 81'     2:1 Чиркати – 86'    

Марио Эрмосо на 63-й минуте вывел римлян вперёд, Артём Довбик на 81-й минуте удвоил преимущество команды. Алессандро Чиркати на 87-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Рома» с 21 очком располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Парма» с семью очками находится на 15-й строчке.

В следующем туре «джаллоросси» 2 ноября сыграют в гостях с «Миланом», «джалоблу» в тот же день примут на своём поле «Болонью».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
«Наполи» победил «Лечче» в матче 9-го тура Серии А
