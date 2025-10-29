Гендиректор «Факела» Асхабадзе обсудил усиление команды с губернатором Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе обсудили планы по развитию команды и предстоящие трансферы. Об этом сообщает официальный портал органов власти Воронежской области.

Отмечается, что руководство клуба в ближайшее время представит губернатору стратегию усиления состава. Гусев, в свою очередь, отметил самоотдачу игроков и профессионализм тренерского штаба Олега Василенко.

Асхабадзе предварительно сообщил о планах по усилению клуба в рамках ближайшего трансферного окна. Общую концепцию развития команды в этом направлении было решено обсудить на отдельной встрече с участием спортивного директора «Факела» Кирилла Котова и главного скаута клуба Александра Самедова.

Также губернатор и спортивный менеджер обсудили развитие инфраструктуры клуба, способствующей привлечению в основную команду местных воспитанников. Продолжается реконструкция базы «Факела» в микрорайоне Тенистом, на территории которой расположится футбольная академия. Капитальный ремонт основного здания уже завершён, в нём заканчивается установка мебели.

«Факел» возглавляет турнирную таблицу Лиги Pari, набрав 33 очка в 16 матчах.