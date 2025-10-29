«Очень одарённый тренер». Александр Григорян — об Алексее Шпилевском

Известный отечественный специалист Александр Григорян прокомментировал работу главного тренера нижегородского «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Субъективно я испытываю такое негативное чувство к его чувству важности, к его вот этой шелухе, то есть всё это нагромождение этой важности, этого самомнения. Однако надо отдать должное, «Платон мне друг, но истина дороже», когда ты просматриваешь матчи его, ты понимаешь: на самом деле он играет чуть-чуть лучше, лучше, берёшь начало чемпионата вот и по ходу. Он постоянно находит каждому матчу какие-то ходы. Может быть, игрокам не удается воплощать их в жизнь и так далее. Но, понимаете, интересный тренер, самобытный тренер.

Мне кажется, что ему вот то, что «Пари» опустился на последнее место, главное — его чувство важности не опустилось на последнее место. И это, мне кажется, этому парню мешает. На самом деле, моё мнение — очень одарённый тренер», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 13 туров чемпионата России «Пари НН» занимает последнее, 16-место в турнирной таблице, набрав семь очков.