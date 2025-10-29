Суд отклонил апелляцию УЕФА на проведение Суперлиги

Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА по тяжбе с организаторами Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба мадридского «Реала».

«Реал» приветствует решение Провинциальной ассамблеи об отклонении апелляции, поданной УЕФА, Испанской федерацией футбола (RFEF) и Ла Лигой. Это решение подтверждает, что УЕФА серьёзно нарушил законодательство Европейского союза о конкуренции в деле о Суперлиге, в соответствии с постановлением Европейского суда, злоупотребив своим доминирующим положением.

Это решение открывает путь для подачи существенных исков о компенсации ущерба, понесённого клубом.

«Реал» также сообщает, что в течение 2025 года велись обширные переговоры с высокопоставленными чиновниками УЕФА о том, как добиться необходимых реформ. Однако не было достигнуто соглашения о более прозрачном управлении, финансовой стабильности, защите здоровья игроков и улучшении условий для болельщиков, включая бесплатные и доступные по всему миру варианты просмотра матчей, подобные тем, что использовались на клубном чемпионате мира ФИФА.

В связи с этим клуб заявляет, что продолжит работать на благо мирового футбола и болельщиков, а также требует от УЕФА компенсации за нанесённый ущерб», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в мае 2024 года арбитражный суд Мадрида частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги и постановил, что УЕФА и ФИФА должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

Сегодня, 29 октября, провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию, поданную УЕФА, Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). Считается, что это дает организаторам Суперлиги право подать иск к УЕФА о возмещении ущерба на сумму в несколько миллионов евро. На данный момент в Суперлиге остаются два клуба – «Реал» и «Барселона».