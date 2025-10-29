Александр Бубнов объяснил, почему «Барселона» проиграла «Реалу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил причины поражения «Барселоны» от мадридского «Реала» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:2).

«Почему «Барселона» проиграла. Первое. Они проиграли из-за того, что не реализовали те моменты, а у них их было больше, чем у «Реала».

Второе. «Реал» на редкость здорово оборонялся. У них очень низкий процент брака, я посмотрел статистику защитников и полузащитников при обороне, в момент прессинга.

И, в-третьих, индивидуальное мастерство. Потому что, когда они забивали голы, это не было грубыми ошибками игроков «Барселоны». В первом случае у Мбаппе просто выше скорость, и здорово ему Беллингем отдал в штрафную площадку, он исполнил. Во втором случае Гарсия проиграл Милитао не из-за того, что неправильную позицию занял, тот просто перепрыгнул его. Единственное, они потеряли Беллингема, но это тактическая ошибка. И, кстати, потерял его де Йонг, в той или иной степени он в этом участвовал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».