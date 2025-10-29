Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов объяснил, почему «Барселона» проиграла «Реалу»

Александр Бубнов объяснил, почему «Барселона» проиграла «Реалу»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил причины поражения «Барселоны» от мадридского «Реала» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:2).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Почему «Барселона» проиграла. Первое. Они проиграли из-за того, что не реализовали те моменты, а у них их было больше, чем у «Реала».

Второе. «Реал» на редкость здорово оборонялся. У них очень низкий процент брака, я посмотрел статистику защитников и полузащитников при обороне, в момент прессинга.

И, в-третьих, индивидуальное мастерство. Потому что, когда они забивали голы, это не было грубыми ошибками игроков «Барселоны». В первом случае у Мбаппе просто выше скорость, и здорово ему Беллингем отдал в штрафную площадку, он исполнил. Во втором случае Гарсия проиграл Милитао не из-за того, что неправильную позицию занял, тот просто перепрыгнул его. Единственное, они потеряли Беллингема, но это тактическая ошибка. И, кстати, потерял его де Йонг, в той или иной степени он в этом участвовал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна
«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android