Стало известно, за какую сумму «Вест Хэм Юнайтед» готов отпустить Пакета — The Sun

«Вест Хэм Юнайтед» готов продать бразильского полузащитника Лукаса Пакета за £ 60 млн. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, сам футболист также хочет покинуть команду в январе из-за её текущего турнирного положения: после девяти туров «молотобойцы» занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, у команды лишь одна победа в нынешней кампании и четыре набранных очка.

В 10 матчах нынешнего сезона Пакета забил три гола. Зимой лондонцы хотят более серьёзно подойти к усилению состава, поэтому клуб заинтересован в трансферах «на выход». Отмечается, что команду также может покинуть хавбек Джеймс Уорд-Праус.