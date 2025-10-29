Скидки
Главная Футбол Новости

Булыкин: непонятно, зачем вносить Захаряна в расширенный список сборной России

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о включении полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенный список сборной России на товарищеские матчи. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу и Чили 12 и 15 ноября.

«Непонятно, для чего вносить Захаряна в расширенный список сборной. Он ни одной игры полноценной не сыграл в Ла Лиге по времени. Это не то, что нужно сборной и Захаряну. Ему нужно набирать форму, а этот перелёт выбьет его из колеи. И не дай бог, опять будет какая-нибудь травма. Конечно, здорово, что его внесли в расширенный список. В наше время, когда сборная выступала в международных матчах, нужно было отыграть полгода или год, чтобы попасть в сборную.

А сейчас уже сыграл одну-две игры – и тебя могут вызвать в сборную. Это обидно всем футболистам, но игрока можно поддержать этим вызовом. Думаю, Арсену приятно увидеть себя в расширенном списке. Но если он попадёт в итоговый, это будет не совсем хорошо. Посмотрим, кто будет в основном списке сборной», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Захарян в нынешнем сезоне провёл пять встреч за испанский клуб во всех турнирах и забил один гол.

