У полузащитника «Рубина» Антона Швеца диагностирован разрыв крестообразной связки

Полузащитник «Рубина» Антон Швец серьёзно травмировался: по итогам медицинского обследования у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал казанского клуба.

Футболист получил повреждение во время одного из тренировочных занятий в Казани. В ближайшее время игроку предстоят операция и курс восстановления.

Антон Швец является воспитанником тбилисского «Динамо», московских ЦСКА и «Спартака», а также испанской «Сарагосы». Предыдущим клубом хавбека был «Ахмат», за который тот выступал с 2017 года, к казанской команде он присоединился в прошлом сентябре. В двух матчах за казанцев Швец отдал одну голевую передачу.