Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: Барко играет неправильно

Александр Бубнов: Барко играет неправильно
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался об игре полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Барко играет неправильно. Он должен под нападающими играть, а он сюда приходит к центральным защитникам, и там впереди некому — они теряют время из-за этого. Сейчас он [Станкович] что делает?! Он сейчас его после первого тайма убирает и говорит: «Во втором тайме классно было». А что, ты ему не можешь раньше сказать и заставить? Вот не будет он играть, выгони его, как Винисиуса, и не ставь, и пускай он там матерится как угодно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

