Бубнов: уровень Батракова и Кисляка соответствует мадридскому «Реалу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уровне игры молодых полузащитников ЦСКА и «Локомотива» Матвея Кисляка и Алексея Батракова. Аналитик считает, что футболисты сборной России смогли бы выступать за мадридский «Реал».

— Мы считаем, что Батраков и Кисляк — потенциальный центр поля мадридского «Реала»?

— Уровень соответствует. Это не просто наши рассуждения, домыслы и визуальные наблюдения. Это подтверждается технико-тактическими действиями, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Алексей Батраков в нынешнем сезоне в 17 матчах за клуб забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Матвей Кисляк в 20 встречах набрал 4+4 очка по системе «гол+пас».