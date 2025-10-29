Хулиан Альварес: победы с «Атлетико» меня интересуют больше забитых мячей

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес заявил, что он намерен и дальше выступать за свою нынешнюю команду. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Барселона».

«Когда я пришёл в «Атлетико», то знал, что мне дадут возможность расти и раскрыть свой потенциал. Прошлый сезон был очень полезным в личном плане. Нам не хватило нескольких деталей, чтобы взять титулы, но я пришёл сюда для того, чтобы продолжать совершенствоваться и помогать команде.

В нынешнем сезоне я надеюсь выступить лучше, чем в предыдущем, победы с этим клубом меня интересуют больше забитых мячей.

У нас отличная команда с игроками высочайшего класса. Нам нужно продолжать совершенствовать определённые аспекты, чтобы быть конкурентоспособными во всех турнирах», — заявил Альварес в интервью DAZN.