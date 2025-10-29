«Бросил расшифровку, до конца смотрел — кайф получил». Бубнов — о матче «Ахмата» с «Сочи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился эмоциями от матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Сочи». Победу в игре со счётом 4:2 одержала команда гостей.

«У меня игра расшифрована не была [«эль класико»], она записана была, потому что раньше играли. Думаю, сяду, чтобы на следующий день я не лимитирован был, тем более в парикмахерскую собрался. Сейчас сяду и за ночь успею расшифровать и тех, и других. И сел, действительно стал расшифровывать.

Не выключил телевизор, видеть — не видел, а слышал репортаж. Как стали эти забивать и насиловать, ещё [Черчесов] Лечи [Садулаева] не поставил. Я бросил всю эту расшифровку и до конца смотрел — кайф получил. Для болельщика классно, что они там творили. А в конце устроили то, что и «Барселона» с «Реалом». Это же шоу — друг друга мочить стали, стенка на стенку. Ну супер!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Отметим, что матч между грозненским и черноморским клубами завершился стычкой игроков.