17-летний форвард «Спартака» Сорокин провёл первую тренировку с основной командой
17-летний нападающий «Спартака» Иван Сорокин провёл первую тренировку с основной командой, сообщает пресс-служба красно-белых. На данный момент футболист выступает за «Спартак-2». 19 октября в матче Второй лиги «Б» с «Енисеем» форвард забил свой первый гол во взрослом футболе ударом издали.
Россия — Leon-Вторая лига Б . Группа 2. 28-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Енисей-2
Красноярск
Окончен
2 : 2
Спартак-2
Москва
1:0 2:0 2:1 2:2
«10 дней назад Ваня забил красивейший гол за «Спартак-2», а уже сегодня тренировался вместе с главной командой. Теперь ждём дебюта и в официальной игре за «Спартак», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.
В текущем сезоне на счету Сорокина 11 встреч за «Спартак-2», в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
