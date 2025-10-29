17-летний форвард «Спартака» Сорокин провёл первую тренировку с основной командой

17-летний нападающий «Спартака» Иван Сорокин провёл первую тренировку с основной командой, сообщает пресс-служба красно-белых. На данный момент футболист выступает за «Спартак-2». 19 октября в матче Второй лиги «Б» с «Енисеем» форвард забил свой первый гол во взрослом футболе ударом издали.

«10 дней назад Ваня забил красивейший гол за «Спартак-2», а уже сегодня тренировался вместе с главной командой. Теперь ждём дебюта и в официальной игре за «Спартак», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

В текущем сезоне на счету Сорокина 11 встреч за «Спартак-2», в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.