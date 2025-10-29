Александр Мостовой: расширенный список сборной России — уже несерьёзно

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о расширенном составе национальной команды на товарищеские матчи. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу и Чили 12 и 15 ноября.

«Когда сборная России собирается, я особенно не смотрю на расширенный список — это не имеет смысла. У нас с Гренадой вызывали по 40 человек. Вызвали и вызвали. Уже бесполезно смотреть туда. Расширенный список всё время со всеми игроками — это уже несерьёзно. Тогда кричали, что Умярова вызвали наконец-то. До этого не вызывали одного, потом – другого. Нас уже запутали с этим расширенным списком», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Отметим, что всего в заявку попали 41 футболист. Среди них россияне, играющие за рубежом: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Александр Головин («Монако») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).