19:30 Мск
Александр Мостовой: расширенный список сборной России — уже несерьёзно

Александр Мостовой: расширенный список сборной России — уже несерьёзно
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о расширенном составе национальной команды на товарищеские матчи. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу и Чили 12 и 15 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда сборная России собирается, я особенно не смотрю на расширенный список — это не имеет смысла. У нас с Гренадой вызывали по 40 человек. Вызвали и вызвали. Уже бесполезно смотреть туда. Расширенный список всё время со всеми игроками — это уже несерьёзно. Тогда кричали, что Умярова вызвали наконец-то. До этого не вызывали одного, потом – другого. Нас уже запутали с этим расширенным списком», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Отметим, что всего в заявку попали 41 футболист. Среди них россияне, играющие за рубежом: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Александр Головин («Монако») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

