Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев оценил игру «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ

Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Черышев дал комментарий касательно нынешнего уровня игры московского «Локомотива».

«Локомотив» показывает хорошую и интересную игру. У них не только одна молодёжь, но и есть опытные футболисты в центре поля. Вот они играют лидирующую роль в команде во время матча. Они помогают ребятам адаптироваться к РПЛ, к другому ритму, отношению к игре. Однако хотел бы посмотреть на «Локомотив» после зимнего перерыва», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент красно-зелёные с 27 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

