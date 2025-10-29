Нобель Арустамян: уверен, что «Динамо» после зимы поднимется высоко

Российский журналист Нобель Арустамян заявил, что главному тренеру московского «Динамо» Валерию Карпину нужны спокойные сборы, и выразил уверенность, что после зимы бело-голубые высоко поднимутся в турнирной таблице.

«Я уверен, что «Динамо» после зимы поднимется очень высоко… Ну, высоко. Нужны сборы, нужны Карпину сборы спокойные», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда заработала 16 очков после 13 матчей. Следующую игру бело-голубые проведут с «Рубином» на выезде 1 ноября.