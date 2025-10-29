Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобель Арустамян: уверен, что «Динамо» после зимы поднимется высоко

Нобель Арустамян: уверен, что «Динамо» после зимы поднимется высоко
Комментарии

Российский журналист Нобель Арустамян заявил, что главному тренеру московского «Динамо» Валерию Карпину нужны спокойные сборы, и выразил уверенность, что после зимы бело-голубые высоко поднимутся в турнирной таблице.

«Я уверен, что «Динамо» после зимы поднимется очень высоко… Ну, высоко. Нужны сборы, нужны Карпину сборы спокойные», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда заработала 16 очков после 13 матчей. Следующую игру бело-голубые проведут с «Рубином» на выезде 1 ноября.

Материалы по теме
Дилемма Карпина с Тюкавиным. Что делать с вернувшейся после травмы звездой?
Дилемма Карпина с Тюкавиным. Что делать с вернувшейся после травмы звездой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android