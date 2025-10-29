Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: «Реал Сосьедад» дал шанс Захаряну в матче Кубка Испании, и он его оправдал

Сёмин: «Реал Сосьедад» дал шанс Захаряну в матче Кубка Испании, и он его оправдал
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин считает, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян хорошо себя проявил в матче первого раунда Кубка Испании с «Негрейрой» (3:0).

— Захарян забил гол в Кубке Испании. На него так повлиял вызов в сборную?
— Я думаю, на него повлияло то, что матч был кубковый и там играл смешанный состав. Я думаю, что ему нужно было уже давать шанс, потому что он долго был без игровой практики. «Реал Сосьедад» дал шанс Арсену, и он его оправдал. Значит, дальше, вполне возможно, ситуация изменится в лучшую сторону. Надеемся, что он начнёт выходить в стартовом составе, он тоже надеется. По отзывам, он хорошо сыграл этот матч, забил, значит, имеет шанс. Это конкуренция, ничего постоянного нет, тем более в таких командах. Плохо сыграл — находишься в резерве. Хорошо сыграл — есть шанс выступить в следующей игре, — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Перу и Чили в ноябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android