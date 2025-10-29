Сёмин: «Реал Сосьедад» дал шанс Захаряну в матче Кубка Испании, и он его оправдал

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин считает, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян хорошо себя проявил в матче первого раунда Кубка Испании с «Негрейрой» (3:0).

— Захарян забил гол в Кубке Испании. На него так повлиял вызов в сборную?

— Я думаю, на него повлияло то, что матч был кубковый и там играл смешанный состав. Я думаю, что ему нужно было уже давать шанс, потому что он долго был без игровой практики. «Реал Сосьедад» дал шанс Арсену, и он его оправдал. Значит, дальше, вполне возможно, ситуация изменится в лучшую сторону. Надеемся, что он начнёт выходить в стартовом составе, он тоже надеется. По отзывам, он хорошо сыграл этот матч, забил, значит, имеет шанс. Это конкуренция, ничего постоянного нет, тем более в таких командах. Плохо сыграл — находишься в резерве. Хорошо сыграл — есть шанс выступить в следующей игре, — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».