Кевин Де Брёйне не сыграет за «Наполи» минимум до февраля – La Gazzetta dello Sport

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне не сыграет в матчах за итальянский клуб минимум до февраля из-за травмы. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Напомним, хавбек получил повреждение в игре 8-го тура Серии А с миланским «Интером».

Ранее официальный сайт действующих чемпионов Серии А сообщил, что бельгиец успешно перенёс операцию, которая прошла в Антверпене, после разрыва двуглавой мышцы правого бедра. Теперь Де Брёйне приступит к реабилитации.

Бельгийский хавбек в нынешнем сезоне за итальянский клуб провёл 11 встреч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.