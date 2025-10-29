Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Кевин Де Брёйне не сыграет за «Наполи» минимум до февраля – La Gazzetta dello Sport

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне не сыграет в матчах за итальянский клуб минимум до февраля из-за травмы. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Напомним, хавбек получил повреждение в игре 8-го тура Серии А с миланским «Интером».

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33'     2:0 Мактоминей – 54'     2:1 Чалханоглу – 59'     3:1 Ангисса – 67'    

Ранее официальный сайт действующих чемпионов Серии А сообщил, что бельгиец успешно перенёс операцию, которая прошла в Антверпене, после разрыва двуглавой мышцы правого бедра. Теперь Де Брёйне приступит к реабилитации.

Бельгийский хавбек в нынешнем сезоне за итальянский клуб провёл 11 встреч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

