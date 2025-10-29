Скидки
Эден Азар включён в Зал славы английской Премьер-лиги

Бывший крайний нападающий «Челси» Эден Азар включён в Зал славы английской Премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В АПЛ футболист выступал только за «синих», цвета этой команды он защищал с 2012 по 2019 год. В составе лондонцев бельгиец дважды становился чемпионом Англии, брал Кубок лиги и Кубок страны, а также два раза становился победителем Лиги Европы. Азар стал 26-м членом Зала славы АПЛ.

В 2024 году в Зал славы АПЛ были включены два экс-защитника «Челси» Джон Терри и Эшли Коул, а также бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул. Из числа тренеров ранее в список включили Арсена Венгера («Арсенал») и сэра Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед»).

