Гендиректор «Балтики» отреагировал на слухи об интересе «Зенита» и «Динамо» к Бевееву

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос об интересе «Зенита» из Санкт-Петербурга и московского «Динамо» к защитнику калининградской команды Мингияну Бевееву.

«Никаких предложений не было, как и разговоров с Мингияном об уходе. Я первый раз эту информацию слышу от вас. Бевеев — игрок сборной. Он хорошо себя проявил в матчах за сборную и в играх чемпионата. До открытия трансферного почти три месяца. Сейчас это обсуждать не имеет смысла. Когда трансферное окно откроется, тогда и надо обсуждать», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бевеев в нынешнем сезоне провёл 16 встреч за «Балтику» во всех турнирах, забил один гол, а также дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Боливией (3:0).