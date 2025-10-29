Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Барселоны» Педри травмировался

Полузащитник «Барселоны» Педри травмировался
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму бедра. Ранее хавбек удалился в матче 10-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:2).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Футболист основного состава Педри получил разрыв дистальной части двуглавой мышцы бедра левого бедра. Момент возвращения в строй игрока будет зависеть от его восстановления.

До травмы полузащитник «Барселоны» пропустил лишь одну встречу под руководством тренера Ханси Флика, сыграв в 72 из 73 возможных матчей. Педри — важный игрок команды, вышедший в стартовом составе во всех 13 встречах этого сезона и забивший два гола: в победном матче с «Леванте» (3:2) и в выигранной встрече с «Жироной» (2:1)», – сообщает «Барселона» на своём официальном сайте.

