Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус намеренно не упомянул Алонсо в посте с извинениями — The Athletic

Винисиус намеренно не упомянул Алонсо в посте с извинениями — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Фланговый нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор по-прежнему обижается на главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо, сообщает The Athletic. Напомним, вингер резко отреагировал на замену в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) и не пожал руку Алонсо. Сегодня, 29 октября, футболист извинился за свои действия, однако не упомянул тренера.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

По информации источника из близкого окружения игрока, Винисиус намеренно не упомянул Алонсо в своей публикации – бразильцу неприятно то, как к нему относится тренер. Также в окружении футболиста отметили, что чувствовали поддержку клуба в последние дни.

В текущем сезоне 25-летний игрок провёл 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Он выступает за «сливочных» с сезона-2018/2019.

Материалы по теме
«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна
«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android