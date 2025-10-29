Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — Удинезе, результат матча 29 октября 2025, счёт 3:1, 9-й тур чемпионата Италии 2025/2026

«Ювентус» переиграл «Удинезе», одержав победу в первом матче после увольнения Тудора
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Ювентус» и «Удинезе». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали туринцы. Встреча состоялась на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Ди Белло. Стоит отметить, что это первый матч «Ювентуса» после увольнения Игора Тудора с поста главного тренера команды. В этой игре туринцами руководил Массимо Брамбилла.

Италия — Серия А . 9-й тур
29 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Влахович – 5'     1:1 Дзаньоло – 45+1'     2:1 Гатти – 67'     3:1 Йылдыз – 90+6'    

Душан Влахович на пятой минуте реализовал пенальти и вывел туринцев вперёд. Николо Дзаньоло на 45+1-й минуте сравнял счёт, второй гол хозяев поля на 67-й минуте забил Федерико Гатти, третий мяч «Ювентуса» «с точки» отправил в сетку ворот Кенан Йылдыз

После этой игры «Ювентус» с 15 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Удинезе» с 12 очками находится на девятой строчке.

Игор Тудор возглавил «Ювентус» в марте 2025 года, за это время команда провела под руководством специалиста 24 встречи, одержала 10 побед, восемь раз сыграла вничью и шесть раз уступила.

В следующем туре туринцы 1 ноября сыграют в гостях с «Кремонезе», команда из Удине в тот же день примет на своём поле «Аталанту».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Кевин Де Брёйне не сыграет за «Наполи» минимум до февраля – La Gazzetta dello Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android