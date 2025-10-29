«Ювентус» переиграл «Удинезе», одержав победу в первом матче после увольнения Тудора

Окончен матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Ювентус» и «Удинезе». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали туринцы. Встреча состоялась на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Ди Белло. Стоит отметить, что это первый матч «Ювентуса» после увольнения Игора Тудора с поста главного тренера команды. В этой игре туринцами руководил Массимо Брамбилла.

Душан Влахович на пятой минуте реализовал пенальти и вывел туринцев вперёд. Николо Дзаньоло на 45+1-й минуте сравнял счёт, второй гол хозяев поля на 67-й минуте забил Федерико Гатти, третий мяч «Ювентуса» «с точки» отправил в сетку ворот Кенан Йылдыз

После этой игры «Ювентус» с 15 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Удинезе» с 12 очками находится на девятой строчке.

Игор Тудор возглавил «Ювентус» в марте 2025 года, за это время команда провела под руководством специалиста 24 встречи, одержала 10 побед, восемь раз сыграла вничью и шесть раз уступила.

В следующем туре туринцы 1 ноября сыграют в гостях с «Кремонезе», команда из Удине в тот же день примет на своём поле «Аталанту».