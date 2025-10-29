Представитель Захаряна: надеюсь, гол Арсена скажется на положении вещей в «Реале Сосьедад»

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на гол полузащитника в матче 1/64 финала Кубка Испании с «Негрейрой» (3:0). Хавбек отличился на 54-й минуте встречи.

«Любой гол или ассист важен для игрока, как и игровое время. Надеюсь, это скажется на положении вещей», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Взятие ворот в этом матче стало первым для Захаряна в составе клуба из Сан-Себастьяна за последние восемь месяцев. Кроме того, в игре с «Негрейрой» россиянин впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе.

До встречи с «Негрейрой» Захарян принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании. В общей сложности хавбек провёл на поле 83 минуты. В этих играх российский футболист не отметился результативными действиями.